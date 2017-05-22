Джеймс: приз имени Дж. Уолтера Кеннеди много значит для меня

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс признался, что был рад получить награду имени Дж. Уолтера Кеннеди, которая ежегодно вручается в НБА за общественную и благотворительную деятельность.

«Для меня это много значит. Я так много делаю для своей общины, и мой фонд проделывает большую работу, предоставляя семьям, детям и молодёжи возможности улучшить свою жизнь и своё будущее. Для меня это всегда было приоритетом. Если я добиваюсь успеха, то должен помочь другим», – приводит слова Джеймса ESPN.