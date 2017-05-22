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Победный трёхочковый Брэдли и аллей-уп Ирвинга – в топ-5 дня в НБА

22 мая 2017, понедельник. 13:30. Баскетбол

НБА представила ролик, посвящённый лучшим моментам третьего матча финала Восточной конференции между «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс». В их число вошли роскошный проход форварда «Кавальерс» Леброна Джеймса, эффектная передача форварда «Кливленда» Кевина Лава через всю площадку, аллей-упы разыгрывающих «Кавальерс» Кайри Ирвинга и Дерона Уильямса, а также победный трёхочковый защитника «Бостона» Эйвери Брэдли.

Встреча завершилась выездной победой «Селтикс» со счётом 111:108, после которой они сократили отставание в серии — 1-2.

Видео доступно на официальном канале НБА в YouTube.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Бостон Селтикс Кливленд Кавальерс Дерон Уильямс Кайри Ирвинг Кевин Лав Леброн Джеймс Эйвери Брэдли Видео
Новости. Баскетбол
22 мая 2017, понедельник
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