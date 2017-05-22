Даунс: очень рад вернуться в «Автодор» и вновь выступать в Лиге ВТБ

Форвард Майка Даунс прокомментировал подписание контракта с «Автодором».

«Я очень рад вернуться в «Автодор» и вновь выступать в Лиге ВТБ. Знаю, что «Автодор» каждый год ставит перед собой большие цели, и с нетерпением жду возможности соревноваться за команду и за город Саратов. Давайте вернёмся в плей-офф! Вперёд, «Автодор»!» – приводит слова Даунса официальный сайт «Автодора».

В сезоне-2016/17 Майка выступал за французский «Орлеан», где его средняя статистика по итогам 26 матчей чемпионата Франции составила 14,0 очка, 4,5 подбора, 3,0 передачи, 0,8 перехвата за 32,7 минуты.