Юдо и Веселы – в топ-3 блок-шотов «Финала четырёх» Евролиги

Евролига представила ролик, посвящённый лучшим блок-шотам «Финала четырёх». В их число вошли эффектные блоки в исполнении игроков «Фенербахче» центрового Экпе Юдо и форварда Яна Веселы.

«Фенербахче» в финале турнира нанёс поражение греческому «Олимпиакосу» (80:64). Третье место занял ЦСКА, разгромивший мадридский «Реал» со счётом 94:70.

Напомним, что Юдо был признан самым ценным игроком «Финала четырёх». В финальном матче центровой собрал коллекцию из 10 очков, 9 подборов, 5 блок-шотов и 4 передач, а его показатель эффективности составил 29.

Видео доступно на официальном канале Евролиги в YouTube