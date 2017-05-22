Кириленко: «Реал» сдался ещё до начала игры с ЦСКА

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко считает, что мадридский «Реал» выходил на матч с ЦСКА за третье место в Евролиге без желания победить. «Армейцы» выиграли — 94:70.

«На мой взгляд, всё получилось так, как и ожидалось, всегда тяжело собраться на матч за третье место — нет должной мотивации. Мне показалось, что „Реал“ сдался ещё до начала игры. Что понравилось — как обе команды использовали своих молодых игроков. Но в любом случае ЦСКА был на голову сильнее и закономерно победил», — приводит слова Кириленко ТАСС.