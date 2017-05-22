Миллсэп отказался от опции продления контракта с «Атлантой»

Мощный форвард «Атланта Хоукс» Пол Миллсэп отказался от опции продления контракта с клубом на год, сообщает Yahoo!Sports. За следующий сезон Миллсэп мог заработать $ 21,4 млн.

Миллсэп ранее уже объявлял о своих планах стать свободным агентом. Руководство «Атланты» заявило, что игрок будет для них приоритетным вариантом на рынке свободных агентов и сам Миллсэп не прочь заключить новый долгосрочный контракт.

В прошедшем регулярном первенстве Миллсэп набирал в среднем по 18,1 очка и 7,7 подбора за игру. В плей-офф его показатели составили 24,3 очка, 9,3 подбора и 4,3 передачи за матч.