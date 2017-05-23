Д. Симмонс: «Сан-Антонио» не сдаётся

Форвард «Сан-Антонио Спёрс» Джонатон Симмонс заявил, что его клуб не опускает руки в финальной серии Западной конференции с «Голден Стэйт Уорриорз», хотя уступает со счётом 0-3.

«Это трудный вызов, но мы его примем. Мы перегруппировались и будем готовы к борьбе. Мы не сдаёмся», — приводит слова Симмонса официальный «твиттер» клуба.

В начале серии «Спёрс» потеряли своего лидера Кавая Леонарда. Ранее по ходу плей-офф из строя выбыл основной разыгрывающий команды Тони Паркер. Также травму получил Дэвид Ли.