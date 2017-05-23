Дюрант: не хотел никого оскорбить, но если не нравится игра — просто выключите

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант принёс извинения за совет не смотреть нынешний розыгрыш плей-офф тем, кому не нравится доминирование его команды и «Кливленд Кавальерс».

«Иногда всё может быть проще. Если вам не нравится игра, просто выключите. Если нравится — смотрите. Жизнь — простая штука. Я не хотел прозвучать неуважительно, и если вы почувствовали себя оскорблённым — прошу меня извинить. Но если вам не нравится игра, выключите её, переключитесь на что-нибудь другое», — приводит слова Дюранта ESPN.