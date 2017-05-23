Джей Ар Смит: ожидаю, что Джеймс сыграет лучше в четвёртом матче

Защитник «Кливленд Кавальерс» Джей Ар Смит ожидает, что лидер команды Леброн Джеймс, проваливший третий поединок финала Восточной конференции с «Бостон Селтикс» (108:111), выступит лучше в четвёртом матче.

«Он должен быть агрессивнее, играть так, как он делал это ранее, действовать уверенно. Это финал Восточной конференции. Этого ему недостаточно. Он знает это. Мы знаем это. Просто ожидаем, что он будет играть лучше в четвёртом матче», – приводит слова Смита ESPN.

Напомним, что в третьем поединке серии Джеймс провёл на паркете 45 минут, набрал 11 очков (4 из 13 с игры), собрал 6 подборов, отдал 6 результативных передач, а также совершил 1 блок-шот и 1 перехват.