Лю: у «Кливленда» нет проблем с уверенностью

Главный тренер «Кливленд Кавальерс» Тайрон Лю поделился ожиданиями от четвёртого матча финала Восточной конференции с «Бостон Селтикс» (2-1).

«Мы выиграли 10 матчей, затем потерпели поражение. У нас есть шанс вернуться, поработать над некоторыми вещами, которые мы определённо собираемся исправить.

Я имею в виду, что это нормально. Вы побеждаете 10 раз кряду и чувствуете себя хорошо. То же самое произошло в прошлом году, когда мы играли против «Торонто». Мы должны стать лучше, но у нас нет проблем с уверенностью. Мы бы сейчас не были здесь, если бы не были уверены в себе», – приводит слова Лю ESPN.