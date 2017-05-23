Керр не уверен, сможет ли вернуться к работе во время финала плей-офф

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр сказал, что пока не знает, сможет ли вернуться к своим обязанностям во время предстоящего финала плей-офф. 51-летний специалист оценил свой статус как «со дня на день».

По информации ESPN, Керр продолжает испытывать значительную боль и дискомфорт, поэтому его возвращение к поездкам вместе с командой не стоит рассматривать как показатель прогресса.

Напомним, что в нынешнем розыгрыше плей-офф Керр принял участие только в первых двух матчах серии первого раунда с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (4-0). С тех пор команду тренирует его ассистент Майк Браун.