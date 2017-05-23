Эффектный блок-шот Кевина Дюранта и попадание Стивена Карри – в топ-5 дня в НБА

НБА представила ролик, посвящённый лучшим моментам четвёртого матча финала Западной конференции между «Сан-Антонио Спёрс» и «Голден Стэйт Уорриорз». В их число вошли сокрушительные данки форварда «Уорриорз» Кевина Дюранта и центрового «Голден Стэйт» Джавэйла Макги, аллей-уп Дюранта на форварда Дрэймонда Грина, невероятное попадание разыгрывающего «Уорриорз» Стивена Карри, а также эффектный блок-шот Дюранта.
Встреча завершилась выездной победой «Голден Стэйт» со счётом 129:115.
Видео доступно на официальном канале НБА в YouTube