Майк Браун: 12 побед кряду в плей-офф – огромное достижение

Исполняющий обязанности главного тренера «Голден Стэйт Уорриорз» Майк Браун поблагодарил своих подопечных и тренерский штаб за превосходные показатели в нынешнем плей-офф.

«Серия из 12 побед подряд – это большая задача, это огромное достижение. Я снимаю шляпу перед всеми нашими игроками. Тренерский штаб был просто феноменален», – приводит слова Брауна ESPN.

Напомним, что «Уорриорз» стали первой командой в истории НБА, которая начала плей-офф с 12 побед. Кроме того, калифорнийский клуб первым в истории выиграл три семиматчевые серии в рамках одного плей-офф, ни разу не проиграв.