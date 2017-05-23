Воронцевич: в «Финале четырёх» судьбу матча может решить даже маленькая деталь

Форвард ЦСКА Андрей Воронцевич рассказал о причинах поражения от «Олимпиакоса» в «Финале четырёх» Евролиги и предстоящих матчах с «Локомотивом-Кубань» в Единой лиге ВТБ.

«Я уже много раз говорил, что в «Финале четырёх» судьбу матча может решить даже маленькая деталь. Одна потеря или незабитый штрафной. Конечно, мы уступили «Олимпиакосу» по подборам и по передачам. При этом на протяжении трёх четвертей уверенно контролировали ход игры, но затем его упустили.

У «Локо» сбалансированный состав. Много опасных снайперов, мобильные центровые, много индивидуально сильных игроков в нападении. Нам ещё предстоит анализ последних игр краснодарского клуба с УНИКСом. Просто точно не будет», – приводят слова Воронцевича «Известия».