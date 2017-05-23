Кантер: хочу получить гражданство США

Центровой «Оклахома-Сити Тандер» Энес Кантер, который был задержан в Бухаресте из-за того, что Турция решила аннулировать его паспорт, рассказал о намерении получить гражданство США.

«Сейчас у меня нет страны. Я готов к усыновлению. Хочу стать американским гражданином. У меня есть грин-карта. Посмотрим, смогут ли власти немного ускорить процесс. Это было бы здорово. Прямо сейчас мой следующий шаг – это получение гражданства США», – приводит слова Кантера ESPN.

Напомним, что центровому удалось вернуться в США благодаря помощи НБА и американскому госдепартаменту.