Попович: «Голден Стэйт» был фантастическим в серии с «Сан-Антонио»

Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович отметил игру «Голден Стэйт Уорриорз» в финале Западной конференции.

«Они были фантастическими. Все из них, начиная с владельца и заканчивая Бобом Майерсом, Стивом Керром и Майком Брауном. Игроки «Уорриорз» показывают свой фирменный баскетбол. За этим интересно наблюдать. Они были фантастическими. Снимаю перед ними шляпу», – приводит слова Поповича ESPN.

«Уорриорз» победил «Спёрс» в финале Запада со счётом 4-0. Отметим, что в нынешнем плей-офф калифорнийский клуб пока не потерпел ни одного поражения.