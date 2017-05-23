ЦСКА попытается переманить из НБА Серхио Родригеса в случае ухода Теодосича

Московский ЦСКА намерен попытаться заполучить защитника «Филадельфия Сиксерс» Серхио Родригеса в случае перехода Милоша Теодосича в НБА, утверждает Eurohoops. Контракт испанца с «Филадельфией», по которому он зарабатывал $ 6,8 млн в год, истёк, и он может рассчитывать на выгодное предложение от других клубов в качестве свободного агента. Однако ЦСКА твёрдо намерен за него побороться в случае потери своего звёздного защитника.

Ранее Теодосич сказал, что в ближайшие 20 дней определится со своим будущим.