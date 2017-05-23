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Наставник «Дарушшафаки» Дэвид Блатт летом станет свободным агентом

23 мая 2017, вторник. 16:42. Баскетбол

Главный тренер турецкой команды «Дарушшафака Догуш» Дэвид Блатт летом станет свободным агентом, сообщает издание Eurohoops. «Дарушшафака» лишилась шансов на получение путёвки в Евролигу и в следующем сезоне будет бороться лишь в Еврокубке. Это и стало определяющим моментом для Блатта в принятии решения относительно своего будущего, поскольку сам израильский специалист желает тренировать команду Евролиги.

Ожидается, что в межсезонье Блатт будет одним из самых востребованных тренеров на рынке свободных агентов.

Источник: Eurohoops Сообщить об ошибке
Теги
Дэвид Блатт
Новости. Баскетбол
23 мая 2017, вторник
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