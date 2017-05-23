«Нью-Йорк» интересуется Пи Джей Такером, Дж. Симмонсом и Каннингемом

«Нью-Йорк Никс» продолжает изучать возможность усиления состава с помощью подписания свободных агентов. ESPN сообщает, что в клубе рассматривают варианты подписания соглашения с форвардом Пи Джей Такером, завершившим сезон в составе «Торонто Рэпторс», форвардом «Нью-Орлеан Пеликанс» Данте Каннингемом и защитником «Сан-Антонио Спёрс» Джонатоном Симмонсом.

Последний предстоящим летом станет ограниченно свободным агентом, а потому весьма вероятно, что команда из Техаса попробует сохранить игрока в составе команды. Также сообщается, что в сфере интересов «Нью-Йорка» находится и испанский разыгрывающий «Миннесота Тимбервулвз» Рики Рубио.