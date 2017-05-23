Кантер: на прошлой неделе я едва спасся от индонезийской полиции

На минувшей неделе центровой «Оклахома-Сити Тандер» Энес Кантер был задержан в аэропорту Бухареста в связи с лишением его турецкого гражданства. Эта новость настигла баскетболиста во время путешествия.

По возвращении в США Кантер рассказал, что это была не единственная странная история, приключившаяся с ним на прошлой неделе.

«Со мной всё нормально, но и не нормально. Я счастливчик. Моя история закончилась хорошо. Но есть тысячи других граждан Турции, у которых конец истории не был таким удачным. На прошлой неделе посреди ночи я едва спасся от индонезийской полиции. В 02:30 ночи в мой гостиничный номер постучал менеджер и сказал мне, что полиция Индонезии разыскивает меня. Правительство Турции сообщило им, что я опасный человек», — приводит слова Кантера Eurohoops.