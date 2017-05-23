Суммарный бюджет клубов Единой лиги ВТБ на 9 % состоит из средств бюджета России

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко рассказал, сколько денег клубы лиги получают из бюджетных средств.

«Бюджет Единой лиги ВТБ и участвующих в ней российских клубов открывается ежегодно. Всего клубами получено 7,7 млрд рублей, и лишь 9 процентов, 711 млн рублей, поступило из бюджетных средств. При этом значительная часть этих денег расходуется на молодёжные команды — порядка 220 млн рублей», — приводит слова Кущенко ТАСС.

Ранее на заседании Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко заявил, что лига готова принять непопулярные меры по отношению к клубам, неэффективно использующим бюджетные средства.