«Орландо» намерен подписать контракт с генеральным менеджером «Милуоки»

«Орландо Мэджик» продолжает формирование нового фронт-офиса команды. После достижения договорённости с экс-исполнительным директором «Торонто Рэпторс» Джеффом Уэлтманом, который будет работать во Флориде президентом по баскетбольным операциям, «Орландо» приступил к поиску генерального менеджера клуба.

По сообщениям ESPN, главным претендентом на этот пост является нынешний генменеджер «Милуоки Бакс» Джон Хэммонд. Последний работает в команде из Висконсина с 2008 года, за это время баланс побед/поражений «Милуоки» в НБА равняется 315-407.