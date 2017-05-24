76 очков Ирвинга и Джеймса помогли «Кливленду» обыграть «Бостон» в 4-м матче

«Кливленд Кавальерс» обыграл «Бостон Селтикс» в четвёртом матче финальной серии плей-офф Восточной конференции НБА. Встреча состоялась на «Куикен Лоанс-Арене» в Кливленде и завершилась со счётом 112:99 в пользу хозяев. Отметим, что по ходу первой половины преимущество «Бостона» достигало 16 очков.

Самым результативным игроком в составе «Кливленда» стал Кайри Ирвинг, набравший 42 очка. В активе Леброна Джеймса 34 очка. Кевин Лав оформил дабл-дабл из 17 очков и 17 подборов. За «Бостон» 19 очков набрал Эйвери Брэдли, 18 — Джей Краудер.

Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Кавальерс».