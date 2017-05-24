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76 очков Ирвинга и Джеймса помогли «Кливленду» обыграть «Бостон» в 4-м матче

24 мая 2017, среда. 05:57. Баскетбол

«Кливленд Кавальерс» обыграл «Бостон Селтикс» в четвёртом матче финальной серии плей-офф Восточной конференции НБА. Встреча состоялась на «Куикен Лоанс-Арене» в Кливленде и завершилась со счётом 112:99 в пользу хозяев. Отметим, что по ходу первой половины преимущество «Бостона» достигало 16 очков.

Самым результативным игроком в составе «Кливленда» стал Кайри Ирвинг, набравший 42 очка. В активе Леброна Джеймса 34 очка. Кевин Лав оформил дабл-дабл из 17 очков и 17 подборов. За «Бостон» 19 очков набрал Эйвери Брэдли, 18 — Джей Краудер.

Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Кавальерс».

НБА - плей-офф. Финал - Восток. 4-й матч
24 мая 2017, среда. 03:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
112 : 99 (19:29, 28:28, 40:23, 25:19)
Бостон Селтикс
Бостон
Кливленд Кавальерс: Ирвинг - 42, Джеймс - 34, Лав - 17, Томпсон - 7, Смит - 5, Шамперт - 5, Дерон Уильямс - 2, Таварес, Корвер, Джефферсон, Фрай, Джонс, Деррик Уильямс, Фелдер
Бостон Селтикс: Брэдли - 19, Краудер - 18, Хорфорд - 16, Олиник - 15, Йеребко - 9, Браун - 9, Смарт - 8, Розир - 5, Джонсон, Зеллер, Микки, Грин, Томас, Джексон, Янг
Русская рулетка. «Кливленд» потерпел первое поражение в плей-офф
Героическая игра Маркуса Смарта и решающее попадание Эйвери Брэдли принесли «Бостону» долгожданную победу в Кливленде.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Бостон Селтикс Кливленд Кавальерс Кайри Ирвинг Леброн Джеймс
Новости. Баскетбол
24 мая 2017, среда
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