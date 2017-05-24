Попович: в первом сезоне без Данкана «Сан-Антонио» показал хороший результат

Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович в целом остался удовлетворён выступлением команды в сезоне.

«Я действительно доволен своими игроками. Вообще-то в конце концов счастливой может остаться только одна команда из 30, а все остальные должны быть расстроены. Но нужно оценивать ситуацию в перспективе.

Мы выиграли 61 матч в регулярном чемпионате в первом сезоне без Тима Данкана и со множеством новых баскетболистов. В плей-офф мы постоянно прибавляли и неплохо начали первую встречу с «Голден Стэйт». Но потом нам не повезло, и до титула мы не добрались. Однако, думаю, достижения команды заслуживают высокой оценки», – цитирует Поповича ESPN.