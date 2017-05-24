Спейтс не будет продлевать контракт с «Клипперс»

Центровой Марриз Спейтс отказался от возможности автоматически продлить контракт с «Лос-Анджелес Клипперс» на следующий сезон с зарплатой $ 2,1 млн, сообщает ESPN. Таким образом, в межсезонье он получит статус неограниченно свободного агента. Спейтс рассчитывает, что в его услугах будут заинтересованы команды, нуждающиеся в усилении передней линии.

В нынешнем сезоне 29-летний центровой набирал по 8,7 очка и совершал по 4,5 подбора за 16 минут в среднем за игру в регулярном чемпионате и записывал в актив по 6,6 очка и 2,9 подбора за 14 минут в плей-офф.