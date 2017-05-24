Иванович: у всех полуфиналистов Лиги ВТБ есть шансы на попадание в финал

Главный тренер «Химок» Душко Иванович считает, что все участники полуфинала Единой лиги ВТБ могут пробиться в финал. «Химки» в полуфинале встретятся с «Зенитом», в другой паре сойдутся ЦСКА и «Локомотив-Кубань».

«Нас ждёт полуфинал, в который вышли четыре очень сильные команды. У всех есть шансы на попадание в финал, но намного важнее верить в себя и бороться за победу. В этом сезоне «Зенит» играет здорово и быстро, у них отличное нападение, они любят быстрые отрывы, а также хорошо действуют на подборе под чужим щитом и имеют хороших снайперов. Маркович прекрасно руководит игрой всей команды, это очень умный баскетболист. Пожалуй, вместе с Карасёвым это два самых важных игрока для «Зенита». Мы должны придерживаться своей системы и постараться сдержать их быструю игру», — приводит слова Ивановича сайт Лиги ВТБ.