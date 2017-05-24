В. Карасёв: «Зенит» подойдёт к полуфиналу с «Химками» в боевом составе

Главный тренер «Зенита» Василий Карасёв дал комментарий в преддверии старта полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Химками».

«К серии с «Химками» мы готовились серьёзно, провели недельные сборы, много работали: я очень доволен настроем и самоотдачей ребят, которые они показали во время тренировок. Думаю, мы подойдём к полуфинальным встречам с подмосковной командой в боевом составе, ни у кого проблем со здоровьем нет, ну а всё остальное покажет только игра и результат», — приводит слова Карасёва сайт Лиги ВТБ.