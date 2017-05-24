П.Газоль: за всю мою карьеру в НБА никто не играл так, как «Голден Стэйт» сейчас

Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Пау Газоль заявил, что нынешний «Голден Стэйт Уорриорз» — сильнейшая команда за всю его карьеру в НБА.

«Они на ходу. Они знают, что делать для побед, они были чемпионами и устанавливали рекорды, каких не было прежде. Они на пути к новому титулу. За все годы моей карьеры в НБА никто не играл на таком высоком уровне, как они», — приводит слова Газоля San Jose Mercury-News.

«Сан-Антонио» уступил «Голден Стэйт» в финале Западной конференции со счётом 0-4. «Уорриорз» вышли в финал чемпионата в третий раз подряд.