Джеймс: последняя победа – всегда самая трудная

Лидер «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс ожидает, что пятый матч финала Восточной конференции с «Бостон Селтикс» не будет для его команды простым.

«Последняя победа – всегда самая трудная, и «Бостон» сделает её ещё труднее. Нам нужно защищаться так, как мы делали это в первом и втором поединках. Мы должны использовать свои моменты, снизить количество потерь и заставить игроков «Бостона» промахиваться, потому что некоторые из них играют намного лучше на домашней площадке», – приводит слова Джеймса The Score.

В этом плей-офф Леброн проводит на паркете по 41,4 минуты, собирая коллекцию из 32,3 очка, 8,0 подбора, 6,9 передачи, 2,1 перехвата и 1,4 блок-шота в среднем за игру.