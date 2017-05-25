Джейлен Браун может пропустить 5-й матч с «Кливлендом»

Форвард «Бостон Селтикс» Джейлен Браун может пропустить пятый поединок финала Восточной конференции с «Кливленд Кавальерс» из-за травмы правого бедра, сообщает ESPN.

Напомним, что из-за аналогичной травмы до конца плей-офф из строя выбыл лидер «Селтикс» Айзея Томас. Кроме того, проблемы с бедром испытывает защитник Эйвери Брэдли.

В нынешнем розыгрыше плей-офф Браун принял участие в 16 матчах. 20-летний баскетболист проводит на площадке по 12,9 минуты, собирая коллекцию из 4,9 очка, 2,3 подбора и 0,8 передачи в среднем за игру.