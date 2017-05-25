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Пиппен: Джеймсу ещё далеко до Брайанта

25 мая 2017, четверг. 10:19. Баскетбол

Бывший игрок НБА Скотти Пиппен считает, что лидер «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс ещё не достиг уровня легендарного защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта.

«Я считаю, что Леброну ещё далеко до Коби. И мне кажется, что его вообще не нужно сравнивать с Брайантом или Джорданом, потому что они играют на разных позициях. Коби и Майкл – защитники. Они оба являются скорерами. Они больше похожи на Кайри Ирвинга. Когда мяч оказывается в их руках, они хотят набрать очки, а не создать момент для кого-то другого. Они не являются организаторами атак. Это роль Леброна, потому что он представляет собой доминирующую и мощную силу, а также прекрасного распасовщика.

Игра Джеймса больше похожа на то, что делали Мэджик Джонсон и я. Конечно, из-за своего атлетизма он является более доминирующим игроком, чем мы. Леброн управляет игрой команды, но мы не видели, чтобы этот делал Коби или Майкл. Им некомфортно в этой роли, потому что когда они оказываются на чужой половине площадки, они думают о наборе очков», – приводит слова Пиппена The Score.

Баркли: Джеймс достигнет уровня Брайанта, если выиграет титул в этом году
Источник: The Score Сообщить об ошибке
Теги
Кливленд Кавальерс Лос-Анджелес Лейкерс Коби Брайант Леброн Джеймс Скотти Пиппен
Новости. Баскетбол
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