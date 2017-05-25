Лю: защищаться против «Бостона» сложнее, чем против «Голден Стэйт»

Главный тренер «Кливленд Кавальерс» Тайрон Лю признался, что нападение «Бостон Селтикс» доставляет его команде больше хлопот, чем «Голден Стэйт Уорриорз».

«Сейчас я даже не думаю о «Голден Стэйт». Мы сосредоточены на «Бостоне». Лично я считаю, что против «Селтикс» защищаться сложнее, чем против «Уорриорз». Они показывают совершенно другой баскетбол», – приводит слова Лю ESPN.

Напомним, что пятая игра серии финала Восточной конференции между «Селтикс» и «Кавальерс» (1-3) состоится в Бостоне 26 мая.