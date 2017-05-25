Василий Карасёв: задача «Зенита» – вымотать Шведа

Главный тренер «Зенита» Василий Карасёв рассказал, как собирается остановить лидера «Химок» Алексея Шведа в предстоящем полуфинале Единой лиги ВТБ.

«У Алексея в нападении очень хороший технический арсенал. И закрыть его очень сложно. Это игрок и с трёхочковым броском, и с проходом, и с передачей. Наша задача – вымотать его. Чтобы атаки у него были тяжёлыми. С постоянным давлением. И чтобы его процент попаданий к концу матча падал. Но думать только о Шведе перед полуфиналом плей-офф непозволительно. В «Химках» есть кому забивать и помимо него. Взять Сергея Моню, Вяльцева, легионеров.

Закрыть всех остальных, а Шведа оставить в покое? Он может выиграть и в одиночку. В первом матче плей-офф с «Енисеем» это было прекрасно видно. В концовке забивал только Алексей, а остальные немножко подыгрывали. Так что это нам не подходит», – приводит слова Карасёва «Спорт-экспресс».