Ирвинг, скорее всего, сыграет в 5-м матче с «Бостоном»

Разыгрывающий «Кливленд Кавальерс» Кайри Ирвинг, скорее всего, примет участие в пятом матче финала Восточной конференции с «Бостон Селтикс» (3-1), сообщает Cleveland Plain Dealer.

Напомним, что в четвёртом поединке серии, который завершился победой «Кавальерс» со счётом 112:99, Ирвинг получил травму голеностопного сустава, но продолжил игру, несмотря на боль.

В нынешнем розыгрыше плей-офф Кайри проводит на площадке по 35,0 минуты, собирая коллекцию из 24,6 очка, 5,5 передачи, 2,4 подбора, 1,3 перехвата и 0,6 блок-шота в среднем за игру.