Ерёмин: противостояние «Химок» и «Зенита» – это борьба двух стилей

Заслуженный тренер России Станислав Ерёмин поделился ожиданиями от полуфинального противостояния плей-офф Единой лиги ВТБ между «Химками» и «Зенитом».

«Многие будут следить именно за этой парой. В этом полуфинале будет борьба двух стилей. Это очень интересно! «Зенит» проповедует современный баскетбол с быстрым переходом. У «Химок» же очень многое зависит от игры Алексея Шведа, которому всё дозволено. Когда у него все получается, игра «Химок» смотрится. Как только баланс нарушен – задавливают других игроков, или почему-то не идёт игра у Шведа – сразу «Химки» теряются.

И «Зенит», и «Химки» провели долгое время без официальных матчей. В связи с этим предсказать нынешнее состояние команд и результат серии – дело неблагодарное. Борьба в этой серии будет равная. Очень многое зависит от первого матча. Если «Зенит» выиграет первую встречу, то его шансы будут предпочтительнее. Если питерцы уступят, то серия, скорее всего, завершится в Москве», – приводит слова Ерёмина «Р-Спорт».