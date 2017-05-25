Уэлтман: постараемся сделать «Орландо» как можно лучше в кратчайшие сроки

Новый президент «Орландо Мэджик» Джефф Уэлтман сказал, что сделает всё возможное, чтобы флоридский клуб как можно скорее стал конкурентоспособным.
«Мы постараемся сделать «Орландо» как можно лучше в кратчайшие сроки», – приводит слова 52-летнего специалиста Associated Press.
Напомним, что минувший регулярный чемпионат «Мэджик» завершил на 13-й позиции в турнирной таблице Восточной конференции. «Орландо» удалось добыть 29 побед.
Стоит отметить, что последний раз флоридский клуб участвовал в плей-офф в сезоне-2011/12.
Джефф Уэлтман станет новым президентом «Орландо» по баскетбольным операциям