Уэлтман: постараемся сделать «Орландо» как можно лучше в кратчайшие сроки

Новый президент «Орландо Мэджик» Джефф Уэлтман сказал, что сделает всё возможное, чтобы флоридский клуб как можно скорее стал конкурентоспособным.

«Мы постараемся сделать «Орландо» как можно лучше в кратчайшие сроки», – приводит слова 52-летнего специалиста Associated Press.

Напомним, что минувший регулярный чемпионат «Мэджик» завершил на 13-й позиции в турнирной таблице Восточной конференции. «Орландо» удалось добыть 29 побед.

Стоит отметить, что последний раз флоридский клуб участвовал в плей-офф в сезоне-2011/12.