Ерёмин: не думаю, что у ЦСКА будут проблемы с «Локомотивом»

Заслуженный тренер России Станислав Ерёмин поделился ожиданиями от полуфинального противостояния плей-офф Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Локомотивом-Кубань».

«В каком-то отдельном матче «Локомотив-Кубань» может дать бой ЦСКА. В этой серии, на мой взгляд, будет одна победа на стороне Краснодара, не больше. Нынешнему «Локомотиву-Кубань» тяжело тягаться с ЦСКА. Если только вдруг не задурят лидеры ЦСКА, как бывает иногда с Милошем Теодосичем. Но там всё в порядке будет, я уверен.

ЦСКА – очень большой клуб с отличным составом и солидным тренером. Не думаю, что у «армейцев» будут проблемы в серии с «Локомотивом» из-за поражения в «Финале четырех» Евролиги или они будут как-то переживать. Уверен, что после матча с «Реалом» они уже находятся в рабочем состоянии», – приводит слова Ерёмина «Р-Спорт».