«Трабзонспор» задолжал Базаревичу зарплату за три месяца

Турецкий «Трабзонспор» имеет трёхмесячную задолженность по зарплате перед российским тренером Сергеем Базаревичем, который является наставником команды. Об этом сообщил источник, близкий к окружению Базаревича.

«Сейчас Базаревич планирует взять паузу, а уже после окончания плей-офф всех ведущих европейских чемпионатов он примет решение о продолжении карьеры.

Могу подтвердить, что «Трабзонспор» должен Базаревичу ещё три месячные зарплаты. Надеюсь, что турецкий клуб выполнит все обязательства по контракту. В тяжёлых условиях Базаревич сумел сохранить для клуба прописку в Суперлиге, выжал максимум из нынешнего состава. Есть ли вариант, при котором Базаревич останется в «Трабзонспоре»? Есть, но пока рано говорить о его будущем», — приводит слова источника издание «Известия».