«Зенит» обыграл «Химки» в полуфинале Единой лиги ВТБ и повёл в серии 1-0

«Зенит» одержал домашнюю победу над «Химками» в первом поединке полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. В ходе встречи ни одна из команд не могла достигнуть существенного перевеса, и исход матча решался в самой его концовке. Поворотным моментом стал отрезок за три минуты до финальной сирены, когда при счёте 88:87 подопечным Василия Карасёва удалось оформить небольшой рывок 5:0.

Таким образом, за две минуты до конца матча отрыв «Зенита» вырос до 6 очков, и, несмотря на попытки «Химок» отыграться, сделать им этого не удалось. Итоговая победа хозяев – 99:95.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Аарон Уайт, набравший 22 очка, у «Химок» 31 очко на счету Алексея Шведа.