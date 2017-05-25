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Рочести: посмотрим, сможем ли стать первой командой, выигравшей серию у ЦСКА

25 мая 2017, четверг. 22:27. Баскетбол

В преддверии старта полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Локомотивом-Кубань», защитник краснодарцев Тэйлор Рочести поделился ожиданиями от неё.

«Мы усердно работали на протяжении всего сезона. ЦСКА — отличная команда, но нам есть что им противопоставить. Мы все воодушевлены тем, что можем посмотреть, из чего мы сделаны.

Это будет тяжёлая серия. Кажется, они не проиграли ни одной серии в истории Единой лиги ВТБ, но наша работа заключается в том, чтобы поехать туда и посмотреть, сможем ли мы стать первой командой, которая выиграет серию у ЦСКА", — приводит слова Рочести официальный сайт команды.

Источник: Официальный сайт ПБК "Локомотив-Кубань" Сообщить об ошибке
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ПБК Локомотив-Кубань ПБК ЦСКА Тэйлор Рочести
Новости. Баскетбол
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