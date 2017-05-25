Корстин: решение создать «Зенит» оказалось правильным

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин назвала создание баскетбольного клуба «Зенит» верным шагом. Команда, которая появилась в 2014 году, сегодня одержала победу над «Химками» (99:95) в первом полуфинальном матче лиги.

«Сейчас можно сказать, что решение создать баскетбольный клуб в Санкт-Петербурге оказалось правильным. Футбольный „Зенит“ — один из самых популярных клубов России, и неудивительно, что болельщики приходят поддержать и баскетбольную команду. На матчах царит отличная атмосфера, „Юбилейный“, где проходят игры, находится в центре города, болельщикам удобно приезжать, и результаты команды их, безусловно, радуют. „Зенит“ показывает яркий, командный баскетбол, и у него есть все шансы попасть в финал Единой лиги и получить путёвку в Евролигу», — приводит слова Корстин ТАСС.