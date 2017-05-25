В. Карасёв: у «Зенита» были трудности с индивидуальной защитой

Главный тренер «Зенита» Василий Карасёв прокомментировал победу своей команды в первом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ против БК «Химки» (99:95).

«Первая игра в серии очень важна, потому что терять преимущество своей площадки мы не собирались. Игра получилась немного нервной, не справились со Шведом. Из-за болезни Харпера возникли трудности с индивидуальной защитой, но хорошо, что справились», — цитирует Василия Карасёва официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Второй поединок серии между «Зенитом» и «Химками» будет сыгран также в Санкт-Петербурге и пройдёт 27 мая.