«Кливленд» установил рекорд плей-офф НБА, набрав 43 очка за одну четверть

«Кливленд Кавальерс» в первой четверти пятого матча финала Восточной конференции с «Бостон Селтикс» набрал 43 очка.

Таким образом, «Кливленд Кавальерс» установил рекорд плей-офф НБА по количеству очков, набранных командой за одну четверть.

Сейчас в матче заканчивается вторая двенадцатиминутка, «Кавальерс» ведут — 69:49 (3-1 — в серии). 20 очков, 7 подборов и 7 передач — у Леброна Джеймса, по 12 очков — у Дрона Уильямса и Кевина Лава. В составе «Бостона» по 11 очков набрали Джей Краудер и Эйвери Брэдли.