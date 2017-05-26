Леброн Джеймс побил рекорд Майкла Джордана по очкам, набранным в плей-офф

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс по итогам трёх четвертей пятой игры финала Восточной конференции с «Бостон Селтикс» набрал 35 очков.

Таким образом, Джеймс набрал 5995 очков в играх плей-офф НБА и побил рекорд защитника «Чикаго» и «Вашингтона» Майкла Джордана, на счету которого 5987 очков. Сегодняшняя игра с «Бостоном» стала 212-м матчем плей-офф в карьере Джеймса.

Кроме того, Леброн обошёл защитника «Сан-Антонио Спёрс» Ману Джинобили в списке лидеров по трёхочковым броскам в плей-офф, расположившись на третьем месте в этом рейтинге.

Видео трёхочкового броска, благодаря которому Леброн обошёл Джордана, можно посмотреть в официальном «твиттере» НБА.