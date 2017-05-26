«Кливленд» разгромил «Бостон» в 5-м матче серии и вышел в финал плей-офф НБА

«Кливленд Кавальерс» на выезде переиграл «Бостон Селтикс» со счётом 135:102 в пятом матче финала Восточной конференции и одержал победу в серии — 4-1.

В первой четверти «Кавальерс» набрали 43 очка, установив рекорд результативности в плей-офф НБА. К большому перерыву у «Кливленда» было 75 очков — наибольшее количество очков, набранных за половину игры в плей-офф с 2003 года.

Форвард «Кавальерс» Леброн Джеймс набрал 35 очков, совершил 8 подборов и отдал 8 передач. У Кайри Ирвинга — 24 очка, у Кевина Лава — 15 очков и 11 подборов. В составе «Бостона» 23 очка записал на своё имя Эйвери Брэдли.

В финале плей-офф, который стартует 1 июня, «Кливленд» сыграет с «Голден Стэйт».