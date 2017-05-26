«Кливленд» и «Уорриорз» станут первыми клубами НБА, сыгравшими в 3 финалах кряду

В НБА определились финалисты плей-офф — ими стали «Голден Стэйт Уорриорз», обыгравший «Сан-Антонио Спёрс», а также «Кливленд Кавальерс», преодолевший сопротивление «Бостон Селтикс».

Таким образом, впервые в истории НБА две команды сыграют друг с другом в финале плей-офф в третий раз подряд.

В решающей серии в 2015 году «Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Кливленд Кавальерс» со счётом 4-2, а год спустя «Кавальерс» взяли реванш — 4-3.

Финальная серия плей-офф сезона-2016/17 начнётся 1 июня.