Стивенс: боль поражений – это часть пути, по которому идёт «Бостон»

Главный тренер «Бостон Селтикс» Брэд Стивенс считает, что поражение в финале Восточной конференции НБА от «Кливленд Кавальерс» является необходимым испытанием на пути к большим победам.

«После окончания пятого поединка я сказал нашим игрокам: «Мы сделали немало важных шагов вперёд. Но боль поражений является неотъемлемой частью пути, по которому мы идём к нашей главной цели», – цитирует Стивенса ESPN.

Встреча закончилась домашним поражением «Бостона» со счётом 102:135, после которого он проиграл серию 1-4.