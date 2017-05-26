Джеймс станет седьмым игроком НБА, сыгравшим в семи финалах подряд

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс, победив вместе с командой в финале Восточной конференции «Бостон Селтикс» со счётом 4-1, седьмой раз подряд вышел в финальную серию плей-офф НБА. Таким образом, он станет седьмым игроком в истории лиги, добившимся подобного достижения.

Ранее это удавалось только баскетболистам золотого поколения «Бостона» 60-х годов прошлого века: Биллу Расселлу (10 финалов кряду), Сэму Джонсу (9), Тому Хейнсону (9), Фрэнку Рэмси (8), Кей Си Джонсу (8), а также Бобу Кузи (7).