Джеймс вышел на третье место по количеству точных трёхочковых в плей-офф

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс, реализовав 4 трёхочковых в пятом матче финала Восточной конференции с «Бостон Селтикс», довёл их общее количество в плей-офф НБА до 319 (1,5 в среднем за игру). Таким образом, он обогнал Ману Джинобили и вышел на третье место по этому показателю в истории лиги.

Теперь впереди 32-летнего Джеймса остаются только Реджи Миллер (320 дальних попаданий в плей-офф) и Рэй Аллен (385).

Встреча закончилась выездной победой «Кливленда» со счётом 135:102, после которой он выиграл серию 4-1.