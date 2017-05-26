Ирвинг: Джеймс ведёт за собой «Кливленд» весь плей-офф, а мы лишь помогаем ему

Разыгрывающий «Кливленд Кавальерс» Кайри Ирвинг после победы в пятом матче финала Восточной конференции НБА над «Бостон Селтикс» отметил ключевую роль в успехах команды форварда Леброна Джеймса.

«Джеймс является главной движущей силой «Кавальерс» на протяжении всего плей-офф. А все остальные игроки лишь помогают ему», – цитирует Ирвинга ESPN.

Встреча закончилась выездной победой «Кливленда» со счётом 135:102, после которой он выиграл серию 4-1. Джеймс в поединках финала конференции набирал по 29,6 очка, совершал по 6,4 подбора и отдавал по 6,8 передачи в среднем за игру.